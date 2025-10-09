Policía incautó más de 200 unidades de ‘Mero Macho’ en vía nacional de Córdoba

Montería

Las autoridades de Policía en Córdoba reportaron la incautación de 250 unidades del producto denominado ‘Mero Macho’, por no contar con la documentación legal requerida para la comercialización en el país. La acción judicial se adelantó en la vía que de la subregión del San Jorge conduce a la ciudad de Sincelejo (Sucre), a la altura del Kilómetro 52.

“La experiencia de los policías de la Seccional de Tránsito y Transporte de Córdoba, fue fundamental durante una inspección al vehículo de carga pesada de una reconocida empresa transportadora. El conductor del tracto camión cubría la ruta nacional Medellín – Cartagena”, informó la Policía de Córdoba.

De acuerdo con lo informado, la mercancía estaría avaluada en $22’000.000 (veintidós millones de pesos). El producto de origen ecuatoriano, al parecer, sería comercializado en la ciudad de Cartagena.

“Este resultado es fruto del trabajo comprometido que día a día realizan nuestros uniformados en las carreteras, no solo para garantizar la seguridad vial, sino también para combatir delitos que afectan la economía y la salubridad pública”, sostuvo el mayor Edicson Patiño Salamanca, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Córdoba.

El producto incautado y que se conoce por su comercialización como “potenciador sexual”, fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente.