Tras acuerdo inicial para Gaza, Benjamín Netanyahu se reúne con enviados de Donald Trump

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este jueves 9 de octubre, en Jerusalén con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, para Oriente Medio, Steve Witkoff, y con su yerno, Jared Kushner, informó su oficina en un breve comunicado.

La visita se produce después de que ayer Trump anunciara la aprobación por parte de Israel y Hamás de su acuerdo para Gaza, que implica el alto el fuego y el intercambio por rehenes por presos palestinos.

Antes de este encuentro, los dos enviados especiales también se reunieron con el presidente israelí, Isaac Herzog, con quien también abordaron el regreso de los rehenes y el fin de la ofensiva en la Franja de Gaza.

Asimismo, Herzog expresó “su profundo agradecimiento” a ambos por su “papel fundamental e histórico en el regreso de los rehenes a casa, en el avance de la seguridad de Israel, el fortalecimiento del bienestar de sus ciudadanos y en la construcción de una nueva era de cooperación en Oriente Medio”.

El Gobierno israelí se encuentra todavía reunido para ratificar este acuerdo por lo que el alto el fuego sigue sin entrar en vigor en una Gaza, donde se siguen registrando ataques israelíes.

Escuche W Radio en vivo: