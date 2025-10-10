Autoridades frustran secuestro de empresario colombo japonés en el Valle del Cauca

Palmira

El Gaula Militar frustró este viernes 10 de octubre el secuestro del empresario colombo japonés Felipe Takana, vinculado al sector agroindustrial de la caña, en hechos ocurridos en el corregimiento El Bolo, zona rural del municipio de Palmira.

De acuerdo con información ​​oficial, los presuntos delincuentes intentaron llevarse a la víctima en su propia camioneta.

Tras ser alertada de la situación, la policía activó un plan candado que permitió ubicar el vehículo e iniciar una persecución.

Durante la huida, los presuntos secuestradores abandonaron la camioneta, dejando al empresario en su interior, lo que permitió su rescate.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.