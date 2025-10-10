Consejo de Estado devuelve a su cargo al alcalde de Puerto Libertador y tumba suspensión

Luego de que fuese derrotado un proyecto de decisión que planteaba sacarlo definitivamente del cargo, La W conoció el documento en el que la Sección Quinta del Consejo de Estado, revocó el fallo que había anulado la elección de Ramón Rubio Durango como alcalde de Puerto Libertador (Córdoba) por doble militancia.

Asimismo, y por consecuencia, se revocó la decisión que suspendió provisionalmente a Rubio Durango de su cargo, por lo cual podrá volver a la alcaldía de Puerto Libertador (Córdoba).

Para los magistrados, en posición mayoritaria, no se acreditó que Rubio Durango hubiese incurrido en doble militancia, y determinaron que renunció al Concejo de ese municipio por el partido Fuerza de la Paz, más de un año antes de postularse a la alcaldía con el aval del Partido Liberal.

“El demandado renunció a la curul como concejal en el año 2022, de modo que, para el momento en que inscribió su candidatura a la alcaldía llevaba más de 12 meses sin ejercer el cargo para el cual se había presentado con el aval del Partido

Liberal Colombiano; por consiguiente, lo que le correspondía, si deseaba postularse a un cargo de elección popular con otra organización sin incurrir en doble militancia, era presentar su renuncia antes de inscribirse, como en efecto lo hizo” se lee.

Frente a la controversia sobre si el tiempo contabilizado desde la renuncia de Rubio Durango al partido Fuerza de la Paz era suficiente antes de haberse lanzado a la alcaldía por otro partido, el alto tribunal indicó que la renuncia no se contabiliza desde el momento en que es aceptada por el partido sino desde el día en que es presentada.

“Frente a la falta de una decisión mediante el cual se aceptó la renuncia presentada por el demandado, se aclara que, según lo ha sostenido esta Sección, la renuncia a la colectividad política, en el caso de los militantes, se entiende aceptada con el hecho de la presentación de la misma” determinó el fallo.