CRC se retracta por carta en la que piden información de consejos editoriales

Tras la polémica generada por la carta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, (CRC) a los canales de televisión abierta en la que pidió acceder a información de consejos editoriales, criterios de valoración en la selección de temas, fuentes, enfoques, soportes de las reuniones y comités, el organismo dijo que se enviará una nueva misiva donde aclare que de ningún modo se quieren vulnerar temas como la reserva de la fuente y generar dificultades para los medios de comunicación.

“Nosotros no estamos buscando por parte de ninguna de las asociaciones generar ningún tipo de dificultades en el ejercicio del que hacer en los diferentes medios, ni de los operadores cuando se trata de las competencias propias de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones”, aseguró Lina María Duque, comisionada de Comunicaciones.

Por otra parte la comisionada de Contenidos Audiovisuales, Andrea Muñoz, mencionó que lo que busca la CRC es conocer buenas prácticas de Imparcialidad en los medios de televisión, pero no censurar, ni sancionar por ningún tipo de contenido.

Lo anterior pese a que la carta enviada inicialmente dice textualmente que “el incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, conforme a lo previsto en la ley”.

Por otra parte, la directora ejecutiva de la CRC, Claudia Ximena Bustamante, se refirió a la Sentencia del Consejo de Estado relacionada con el uso del servicio público de televisión en las alocuciones presidenciales, dijo que la CRC adoptará las medidas de manera inmediata y dará a conocer en la tarde este viernes los lineamientos para su cumplimiento.