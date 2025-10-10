El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Es inconveniente e inconstitucional: exdirector de Comisión Nacional de Televisión por carta de CRC

Juan Andrés Carreño, exdirector de la Comisión Nacional de Televisión, dialogó con La W a propósito de la carta que envió la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en la que solicita a los medios acceder a información sobre consejos editoriales, documentos internos y proceso de decisión editorial.

“Es un día bastante complejo para la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), primero, por la sentencia del Consejo de Estado; segundo, por esta comunicación”, afirmó.

De esta manera, Carreño afirmó que esa solicitud es “absolutamente inconveniente, es inconstitucional y los medios de comunicación pueden no responder”. Incluso, explicó que eso vulnera el artículo 20 de la Constitución.

“Este es un tema que ha sido muy discutido en el ámbito académico y en la concentración de poderes versus el derecho a la información”, dijo.

De otro lado, se refirió al papel que tiene en la decisión la ministra de las TIC, Carina Murcia Yela, pues la sensibilidad del tema es grande.

“Un tema tan sensible tiene que ser comentado a la ministra de Comunicaciones, y si no lo sabe tiene que citar para saber el alcance de la medida”, expresó.

Posterior a la entrevista con Juan Andrés Carreño la CRC se retractó por la carta en la que piden información de consejos editoriales.

Reviva la entrevista completa aquí: