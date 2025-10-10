Deportivo Cali está en cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo, São Paulo, Deportivo Cali y Libertad se clasificaron este jueves para los cuartos de final de la decimoséptima edición de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa en Buenos Aires.

Esos equipos completaron el cuadro que este miércoles había tenido la clasificación de los brasileños Corinthians y Ferroviária, del argentino Boca Juniors y del ecuatoriano Independiente del Valle.

En la definición del grupo C, el chileno Colo Colo se aseguró la puntuación perfecta de nueve unidades con su victoria por 1-0 ante San Lorenzo con gol de Mary Valencia, mientras que São Paulo quedó segundo con seis puntos, tras su triunfo también por 1-0 ante el paraguayo Olimpia con el tanto de Mariana Pion, en propia puerta.

Mientras, en el grupo D, el Deportivo Cali quedó como líder con siete enteros tras vencer por 2-0 a Universidad de Chile con los goles de Melania Aponza y Kelly Ibargüen.

El paraguayo Libertad avanzó con apenas tres puntos luego de su empate sin goles con el uruguayo Nacional.

Los cuartos de final se jugarán así entre el sábado y el domingo: Corinthians-Boca Juniors, Ferroviária-Independiente del Valle, Colo Colo-Libertad y Deportivo Cali-São Paulo.

La final se jugará el 18 de octubre en el Estadio Florencio Sola, de Banfield.

La Copa Liberadores Femenina, que bajo esta denominación se disputa desde 2009, tiene en su palmarés de campeones a Corinthians con cinco coronaciones, San José con tres, Ferroviária y Santos con dos, mientras que Palmeiras, Colo Colo, Sportivo Limpeño y Atlético Huila la conquistaron en una oportunidad.