Guterres felicitó a Machado, una “defensora de la democracia”, por su Nobel de la Paz 2025

El secretario general de la ONU, António Guterres, felicitó este viernes 10 de octubre a la líder opositora venezolana María Corina Machado por lograr el Premio Nobel de la Paz 2025, destacando que ha sido una “defensora de la democracia” y “una voz de unidad en su país”.

“En un momento en que la democracia y el Estado de derecho se ven amenazados a nivel mundial, el premio de hoy es un homenaje a todos aquellos que trabajan para salvaguardar los derechos civiles y políticos en todo el mundo, y un conmovedor recordatorio de la resiliencia y el poder del espíritu democrático”, dijo el secretario general, recoge su portavocía en un comunicado.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La opositora permanece en la clandestinidad desde su última aparición en público, el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo de González Urrutia, en la víspera de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato consecutivo.

