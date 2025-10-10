Internacional

Guterres felicitó a Machado, una “defensora de la democracia”, por su Nobel de la Paz 2025

El Comité Nobel reconoció su lucha por una transición pacífica de la dictadura a la democracia en Venezuela.

María Corina Machado y António Guterres. FOTOS: Jesús Vargas/Getty Images - Lev Radin/Getty Images

María Corina Machado y António Guterres. FOTOS: Jesús Vargas/Getty Images - Lev Radin/Getty Images

El secretario general de la ONU, António Guterres, felicitó este viernes 10 de octubre a la líder opositora venezolana María Corina Machado por lograr el Premio Nobel de la Paz 2025, destacando que ha sido una “defensora de la democracia” y “una voz de unidad en su país”.

“En un momento en que la democracia y el Estado de derecho se ven amenazados a nivel mundial, el premio de hoy es un homenaje a todos aquellos que trabajan para salvaguardar los derechos civiles y políticos en todo el mundo, y un conmovedor recordatorio de la resiliencia y el poder del espíritu democrático”, dijo el secretario general, recoge su portavocía en un comunicado.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció este viernes que Machado es la ganadora del Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La opositora permanece en la clandestinidad desde su última aparición en público, el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo de González Urrutia, en la víspera de la toma de posesión de Maduro para un tercer mandato consecutivo.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad