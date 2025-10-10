La U. Militar Nueva Granada le apuesta a la educación para la Paz con su licenciatura en Humanidades

Colombia

La licenciatura en Humanidades y Educación para la Paz de la Universidad Militar Nueva Granada, se ha posicionado como el primer programa de pregrado en el hemisferio occidental que proporciona a las nuevas generaciones herramientas para construir un país en paz, promoviendo la justicia social en defensa de los derechos humanos y los saberes diversos como pilares para una educación transformadora, tal como lo ha impulsado el MG(R) Javier Alberto Ayala Amaya P.h D. rector de esta institución.

A su vez, este programa es fruto de un esfuerzo colectivo, tejido con visión, sensibilidad y responsabilidad, que surgió como respuesta a los desafíos urgentes del mundo actual, donde se hace indispensable la presencia de maestros integrales, que sean capaces de educar en y para la paz, de llegar a los territorios más diversos, de acompañar procesos comunitarios, y de aportar con pedagogía a la resolución de conflictos y la transformación social.

Por ese motivo, este programa es una manifestación concreta del compromiso histórico de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada con la formación de educadores críticos, creativos y profundamente humanos, por lo que acá le contamos más detalles que hacen diferente esta licenciatura.

Por un lado, la licenciatura en Humanidades y Educación para la Paz tiene unos ejes como elementos diferenciadores de los programas de licenciaturas en el país:

Las artes como vehículo de reconstrucción simbólica, un eje formativo que atraviesa el plan de estudios.

Un componente de sostenibilidad que, desde las humanidades, promueve una relación ética con el entorno y la vida.

El enfoque de seguridad multidimensional, que comprende la paz como un derecho humano integral, inseparable del bienestar, la dignidad y la justicia.

Un proceso de internacionalización, que se presenta en convenio con la Universidad para la Paz, avalada por las Naciones Unidas y con sede en Costa Rica, a través de la cual se crean oportunidades de programas coterminales mediante las maestrías: Ambiente, desarrollo y paz; Resolución de conflictos paz y desarrollo y Derecho internacional de los derechos humanos.

En ese sentido, con 8 semestres de formación, los estudiantes de este programa adquieren habilidades en áreas como la resolución de conflictos, la mediación, la educación para la paz y la ciudadanía activa. Por otro lado, desarrollan una comprensión profunda de la historia, la filosofía y la cultura, lo que les permite analizar y abordar los conflictos de manera crítica y reflexiva. Estas habilidades les garantizan posibilidades laborales en el ámbito educativo, pero también en los entes territoriales del ámbito nacional, así como la posibilidad de trabajar en entidades internacionales en acciones específicas de educación para la paz.

En un mundo donde la violencia y el conflicto parecen no tener fin, surge una esperanza para construir una sociedad más justa y pacífica, pues la Licenciatura en Humanidades y Educación para la Paz buscará formar a líderes capaces de promover la reconciliación y el diálogo.

Plazo de inscripciones al programa, jornada y beneficios

Los aspirantes podrán inscribirse hasta el día 18 de noviembre en el apartado de Admisiones del sitio web oficial de la Universidad Militar, a la que podrá acceder dando clic aquí. El programa tiene una jornada diurna desde el Campus Nueva Granada, y nocturna desde la Sede de la Calle 100. Asimismo, existen algunos beneficios a los que pueden aplicar:

La política de gratuidad, a la que pueden acceder los interesados pertenecientes a estratos 1,2, 3 y de Sisbén A, B, C, miembros de comunidades indígenas o familias víctimas del conflicto.

Aprovechar el descuento institucional del 30% para los miembros activos, con asignación de retiro o pensión de empresas adscritas al sector defensa y sus familias.

De igual manera, puede solicitar más información sobre el programa o las inscripciones a este programa académico en el correo electrónico licenciaturahumyeducapaz@unimilitar.edu.co.