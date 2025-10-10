Internacional

Macron nombró nuevamente a Lecornu como primer ministro de Francia

El fiel político macronista, de 39 años, había presentado su renuncia al considerar que “no se daban las condiciones” para seguir en el cargo, al que había llegado el pasado 9 de septiembre.

El presidente francés Emmanuel Macron y su nuevo primer ministro, Sebastien Lecornu. (Foto: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP via Getty Images)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a nombrar este viernes, 10 de octubre, a Sébastien Lecornu, quien había dimitido el pasado lunes, como primer ministro, tras una jornada de negociaciones para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra.

El fiel político macronista, de 39 años, había presentado su renuncia al considerar que “no se daban las condiciones” para seguir en el cargo, al que había llegado el pasado 9 de septiembre después de que el centrista François Bayrou perdiera una moción de confianza.

Noticia en desarrollo..

