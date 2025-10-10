Internacional

Macron elogió la “valentía” de María Corina Machado, nuevo premio Nobel de la Paz

El Comité Noruego del Nobel concedió este viernes a María Corina Machado, el prestigioso premio por su “incansable” defensa de la democracia frente al “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.

María Corina Machado, activista venezolana, Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: Jesus Vargas/picture alliance via Getty Images/Daniel Pier/NurPhoto via Getty Images

El presidente francés, Emmanuel Macron, elogió este viernes 10 de octubre, la “valentía” de la opositora venezolana María Corina Machado, con quien habló tras anunciarse su designación como premio Nobel de la Paz.

Macron “saludó la valentía y su compromiso decidido a favor de la democracia y la libertad en Venezuela, y expresó el reconocimiento de Francia a su acción”, indicó la presidencia en un comunicado.

El Comité Noruego del Nobel concedió este viernes a Machado, que vive en la clandestinidad, el prestigioso premio por su “incansable” defensa de la democracia frente al “brutal” gobierno de Nicolás Maduro.

“Es la justa recompensa de su combate”, subrayó Macron, para quien “en estos tiempos de peligros para la libertad, cada vez más amenazada, María Corina Machado encarna brillantemente la esperanza de todo un pueblo”.

El ministro francés de Ultramar en funciones, Manuel Valls, celebró también el premio a su “amiga”, que “frente al régimen feroz y corrupto de Maduro, nunca renunció”.

“Este reconocimiento es también un mensaje al mundo y especialmente a Europa: No podemos olvidar Venezuela ni a su admirable pueblo”, escribió Valls en su cuenta en Instagram.

