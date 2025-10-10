Video: Así se enteró María Corina Machado que recibió el Premio Nobel de Paz
Kristian Berg Harpviken, secretario de Comité Noruego del Instituto Nobel, fue el encargado de anunciarle a María Corina que es la ganadora del Premio Nobel de Paz
Este viernes, 10 de octubre, el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció que la activista venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacifica de la dictadura a la democracia”.
A través de la cuenta de X de los Premios Nobel, se conoció el momento exacto en el que Kristian Berg Harpviken, secretario de Comité Noruego del Instituto Nobel, le cuenta a María Corina que es la ganadora de dicho reconocimiento.
“En unos minutos, en el Instituto Nobel, se le concederá el Premio Nobel para la Paz 2025″, dijo Berg, agregando: “Las más cálidas felicitaciones para usted, María”.
A lo que Machado respondió: “Oh, Dios mío. No tengo palabras. Bueno, muchas gracias, pero yo espero que entiendan que este es un movimiento, esto es un logro de toda una sociedad”.