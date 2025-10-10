Tres trabajadores del sector bananero fueron asesinados en las últimas horas en el Magdalena

Magdalena

La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira – ASBAMA – expresa su rechazo y profunda indignación por los hechos violentos ocurridos en las últimas horas en la Zona Bananera, donde fueron asesinados tres trabajadores del sector bananero.

Según lo manifestado por el gremio estos crímenes se suman a una escalada de inseguridad, que tiene en situación de vulnerabilidad a los habitantes del municipio y amenaza la continuidad del sector bananero, actividad económica de la que dependen más de 14.000 empleos.

A este hecho de violencia se suma los bloqueos reiterados en la Troncal de Oriente y la vía férrea - al menos 32 bloqueos reportados por el gremio y cierres totales recientes (junio, julio y este 9 de octubre), que paralizan la movilidad de trabajadores y la salida de fruta. A ello se suma un saldo de 62 homicidios solo en el primer semestre, un registro que evidencia el desborde de la delincuencia en este municipio con un poco más de 77 mil habitantes.

Ante lo ocurrido hacen un llamado a las autoridades, a la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno Departamental y Nacional para que, de manera coordinada instalen un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente en el municipio, con presencia sostenida y toma de decisiones en tiempo real.