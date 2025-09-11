Bloqueo en la Troncal de Oriente a la altura del municipio de Aracataca, Magdalena

Magdalena

A esta hora se presenta un bloqueo en la Troncal de Oriente a la altura del municipio de Aracataca cerca del peaje de Tucurinca, por parte de comunidades campesinas, indígenas y comerciantes de esta población, según ellos por el incumplimiento de compromisos adquiridos entre la ANI, la concesionaria de la vía y representantes del gobierno para la construcción de una rotonda que evite el aislamiento de su municipio.

Según la población en anteriores ocasiones se ha realizado reuniones donde se comprometieron a dicha construcción que beneficie a la población, pero hasta la fecha no les han cumplido por lo que decidieron realizar esta protesta de manera pacífica.

Aseguran que la economía se vería afectada teniendo en cuenta que son la despensa de la Sierra Nevada, por la dificultad del transporte de los alimentos, la movilidad de las personas que residen en esta zona.

“Se hicieron 2 intervenciones en la vía donde firmamos un acta donde ellos dejaban claro la petición del municipio en la que en la entrada del municipio de Aracataca se hiciera una rotonda o un puente; aducen que no hay recursos para hacer la glorieta que estamos solicitando lo cual afectaría enormemente a nuestro municipio, ya que quedaría aislado”, precisó Bladimir Tejeda, habitante de Aracataca.

A esta hora solo está permitido el paso de ambulancias, personas que laboran en las fincas aledañas y casos de emergencia, por lo que el tráfico está restringido en esta zona, hasta que se llegue a un acuerdo entre ambas partes.