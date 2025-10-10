Internacional

Trump critica a China por volverse “muy hostil” y dice que ya no tiene razones para reunirse con Xi

El mandatario republicano dijo que se verá obligado a “contraatacar financieramente” las decisiones comerciales tomadas por Pekín

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bandera de China. Foto: Leon Neal/Getty Images/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este viernes 10 de octubre, a China por volverse “muy hostil” y consideró ya no tiene razones para reunirse con su homólogo Xi Jinping en Corea del Sur, como estaba previsto para dentro de dos semanas.

En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario republicano dijo que se verá obligado a “contraatacar financieramente” las decisiones comerciales tomadas por Pekín y una de las opciones que considera es un aumento “enorme” de los aranceles sobre los productos chinos que se importan a Estados Unidos.

