Julio Sánchez Cristo DJ: Especial con Jarabe de Palo

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

PRIMERA HORA

  • Quiero ser poeta — Jarabe de Palo
  • El lado oscuro — Jarabe de Palo
  • Grita — Jarabe de Palo
  • La flaca — Jarabe de Palo
  • Pura sangre — Jarabe de Palo
  • Depende — Jarabe de Palo
  • Te miro y tiemblo — Jarabe de Palo, Ketama
  • A lo loco — Jarabe de Palo, Celia Cruz
  • Agua — Jarabe de Palo
  • Duerme conmigo — Jarabe de Palo
  • De vuelta y vuelta — Jarabe de Palo

SEGUNDA HORA

  • Dos días en la vida — Jarabe de Palo
  • Completo incompleto — Jarabe de Palo
  • Tiempo — Jarabe de Palo
  • Mamá — Jarabe de Palo
  • Yin yang — Jarabe de Palo
  • Cambia la piel — Jarabe de Palo
  • Bonito — Jarabe de Palo
  • Aún no me toca — Jarabe de Palo
  • No sé estar enamorado — Jarabe de Palo
  • Qué bueno, qué bueno — Jarabe de Palo, Jorge Drexler

TERCERA HORA

  • Romeo y Julieta — Jarabe de Palo
  • Dicen — Jarabe de Palo
  • Olé — Jarabe de Palo
  • Me gusta como eres — Jarabe de Palo
  • La quiero a morir — Jarabe de Palo, Alejandro Sanz
  • Hice Mal Algunas Cosas — Jarabe de Palo, Joaquín Sabina, Carlos Tarque
  • Frío — Jarabe de Palo, Antonio Orozco
  • Niña Sara — Jarabe de Palo
  • ¿A dónde vas? — Jarabe de Palo, Ximena Sariñana
  • Somos — Jarabe de Palo, Gabylonia, Montse Moreno “La Duermevela”
  • Agua (Versión 50 Palos) — Jarabe de Palo
  • La Flaca (Versión 50 Palos) — Jarabe de Palo

