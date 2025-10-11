Julio Sánchez Cristo DJ: Especial con Jarabe de Palo
La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.
PRIMERA HORA
- Quiero ser poeta — Jarabe de Palo
- El lado oscuro — Jarabe de Palo
- Grita — Jarabe de Palo
- La flaca — Jarabe de Palo
- Pura sangre — Jarabe de Palo
- Depende — Jarabe de Palo
- Te miro y tiemblo — Jarabe de Palo, Ketama
- A lo loco — Jarabe de Palo, Celia Cruz
- Agua — Jarabe de Palo
- Duerme conmigo — Jarabe de Palo
- De vuelta y vuelta — Jarabe de Palo
SEGUNDA HORA
- Dos días en la vida — Jarabe de Palo
- Completo incompleto — Jarabe de Palo
- Tiempo — Jarabe de Palo
- Mamá — Jarabe de Palo
- Yin yang — Jarabe de Palo
- Cambia la piel — Jarabe de Palo
- Bonito — Jarabe de Palo
- Aún no me toca — Jarabe de Palo
- No sé estar enamorado — Jarabe de Palo
- Qué bueno, qué bueno — Jarabe de Palo, Jorge Drexler
TERCERA HORA
- Romeo y Julieta — Jarabe de Palo
- Dicen — Jarabe de Palo
- Olé — Jarabe de Palo
- Me gusta como eres — Jarabe de Palo
- La quiero a morir — Jarabe de Palo, Alejandro Sanz
- Hice Mal Algunas Cosas — Jarabe de Palo, Joaquín Sabina, Carlos Tarque
- Frío — Jarabe de Palo, Antonio Orozco
- Niña Sara — Jarabe de Palo
- ¿A dónde vas? — Jarabe de Palo, Ximena Sariñana
- Somos — Jarabe de Palo, Gabylonia, Montse Moreno “La Duermevela”
- Agua (Versión 50 Palos) — Jarabe de Palo
- La Flaca (Versión 50 Palos) — Jarabe de Palo