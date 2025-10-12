Seis personas heridas en medio del desfile de carrozas en el Reinado del Turismo en Girardot

Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Girardot y la Organización del Reinado Nacional del Turismo confirmaron que en medio del desarrollo del desfile de carrozas llevado a cabo este 11 de octubre, se presentó un accidente que involucró una tractomula dejando varias personas heridas.

“De acuerdo con el reporte preliminar, dicho vehículo, el cual pertenece a un establecimiento comercial del municipio y no hacía parte del desfile oficial, transitaba con varias personas ubicadas en el planchón trasero. Por causas que aún son materia de verificación, seis personas cayeron del vehículo, resultando con diferentes lesiones que requirieron su traslado inmediato a centros asistenciales de la ciudad, donde reciben atención médica”, informaron oficialmente.

De igual forma, desde la Alcaldía insistieron en que la tractomula no fue acreditada ni autorizada para participar en el desfile. Además, no hacía parte del recorrido logístico ni del dispositivo de seguridad del evento y la organización del certamen y las autoridades activaron de forma inmediata los protocolos de atención y respuesta.

Finalmente, la administración municipal solicitó a los responsables del vehículo involucrado “entregar la información pertinente que permita esclarecer las circunstancias del hecho y adelantar las acciones correspondientes en coordinación con los organismos de seguridad y autoridades competentes”.