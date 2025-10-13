Mujer utilizaba medicamentos veterinarios para robar a hombres que contactaba por apps en Bogotá

Lo que comenzó como una aparente cita romántica terminó en un millonario caso de hurtos en la capital. La Fiscalía General de la Nación logró probar que Melisa Porras Domínguez contactaba a hombres en Bogotá a través de aplicaciones, los drogaba e inmediatamente después los despojaba de sus pertenencias.

Lea también: Un soldado herido y una persona muerta tras un intento de robo de una bicicleta eléctrica en Bogotá

Según el comunicado oficial, “hombres que creyeron estar conversando con una joven interesada en sostener relaciones sentimentales estables acudieron a encuentros en diferentes puntos de Bogotá y terminaron intoxicados, en algunos casos con las cuentas bancarias desocupadas y sin sus objetos de valor”.

La investigación, adelantada por la Seccional Bogotá de la Fiscalía, se inició tras 11 denuncias de víctimas que relataron hechos similares. La mujer utilizaba perfiles falsos en plataformas para seleccionar a sus objetivos y convencerlos de reunirse con ella bajo el supuesto de iniciar una relación.

Durante los encuentros, Porras Domínguez les ofrecía bebidas mezcladas con medicamentos veterinarios que los dejaban inconscientes. En ese estado, les robaba dinero, celulares, relojes, tarjetas bancarias y otros objetos de valor, además de realizar transacciones virtuales desde los dispositivos de las víctimas.

La Fiscalía indicó que “la cuantía de lo hurtado entre julio de 2023 y enero de 2025 supera los 400 millones de pesos” y que incluso a uno de los afectados le fue hurtado su vehículo.

Tras ser capturada, Melisa Porras Domínguez aceptó los delitos de hurto calificado y agravado, y hurto por medios informáticos y semejantes. Un juez penal de conocimiento de Bogotá la condenó a 14 años de prisión.