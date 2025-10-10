Un soldado herido y una persona muerta tras un intento de robo de una bicicleta eléctrica en Bogotá

En la noche de este jueves, 9 de octubre, dos delincuentes de nacionalidad extranjera en el puente peatonal de TransMilenio del 7 de agosto en la localidad de Barrios Unidos, atacaron a un soldado por robarle su bicicleta eléctrica.

En medio de los hechos, el soldado y uno de los delincuentes resultaron heridos.

“Un integrante activo del Ejército Nacional se trasladaba a su lugar de residencia en una bicicleta eléctrica. Es allí donde es abordado por dos sujetos los cuales los despojan, lo lesionan con arma traumática en una de sus extremidades superiores. En la reacción, el integrante de la Fuerza Pública con su arma de propiedad lesiona a una de estas personas y es allí donde llega la zona de atención, la trasladamos a un centro de asistencial más cercano”, dijo el coronel, Sergio Bayona Oficial de Guarnición Metropolitana de Bogotá.

Debido a la gravedad de las heridas, el delincuente murió en un centro asistencial. Por ahora, el uniformado del Ejército Nacional fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer lo sucedido.