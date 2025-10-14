Emiliana Arango es la mejor tenista sudamericana en el ranking WTA

La Women’s Tenis Association (WTA) actualizó su escalafón y Emiliana Arango, se posicionó en la casilla 46 ratificando no solo su lugar como la mejor colombiana sino también como la mejor raqueta latinoamericana.

La oriunda de Medellin escaló tres posiciones luego de disputar el WTA 500 en Mérida y Guadalajara en donde perdió en la final por problemas gastrointestinales.

La deportista de 24 años tuvo participaciones destacadas en este año y recientemente en medio del WTA 250 de Osaka, Arango cayó con parciales de 1-6 y 2-6 contra Suzan Lamens de Países Bajos.

Por su parte, otra de las reconocidas raquetas colombianas, Camila Osorio descendió cinco posiciones y ahora está en la posición 85.

