Expresidente Pedro Castillo acusó al Congreso de Perú de cambiar de “marioneta” en el Ejecutivo

El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), procesado por el fallido intento de golpe de Estado en 2022, afirmó que el Congreso ha cambiado de “marioneta” en el Ejecutivo, en alusión a la destitución de su sucesora Dina Boluarte y la juramentación de José Jerí el último viernes, además de demostrar que su propia destitución no contó con los votos requeridos.

Durante una audiencia en el juicio por rebelión, Castillo declaró a los jueces que a él se le acusa “de cerrar el Congreso que nadie quiere, (pero) hoy cambian de marioneta, cambian del maniquí”, al referirse a la baja popularidad del Parlamento y las críticas por haber destituido a Boluarte, a pesar de haberla respaldado en el Ejecutivo durante las denuncias presentadas por la Fiscalía en su contra.

El exmandatario, que llevó a Boluarte al Ejecutivo como vicepresidenta, remarcó que “en el debate para censurar a una persona que quitó muchas vidas en Palacio de Gobierno como inquilina, el mismo Congreso ha demostrado que para vacar (destituir) a Castillo (en 2022) nunca se tuvo la votación calificada”.

“Conmigo ha sido todo lo contrario”, anotó Castillo en referencia a los 101 votos que obtuvo su destitución en el pleno del Congreso en 2022, frente a la votación de 104 congresistas para la vacancia de Boluarte el pasado jueves, y la consiguiente juramentación de Jerí, el entonces titular del Parlamento, como presidente de la república.

“Voy a estar tres años injustamente preso. Rechazo este juicio, como siempre”, añadió Castillo al presentarse a los magistrados en la audiencia de este martes.

El Poder Judicial de Perú informó que el próximo miércoles evaluará una petición presentada por la Fiscalía para prohibir que Boluarte salga del país mientras se le investiga por denuncias de presunta corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, Boluarte rechazó que tenga responsabilidad en las acusaciones que se le hacen y reiteró que no piensa salir del país.

“Aquellos casos que están en investigación en el Ministerio Público, no soy responsable de ninguno de ellos”, sostuvo para luego ratificar que está en calma y seguirá “permanentemente en el país”.

Entre los hechos más graves que se imputan a la exmandataria está la muerte de al menos 49 personas durante la represión de las protestas que se desataron en el país entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, luego de que reemplazara en la jefatura de Estado a Castillo, de quien era vicepresidenta, tras un fallido intento de golpe de Estado de este.

