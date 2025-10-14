Galaxy Z Fold7: un smartphone que transforma la productividad con potencia, inteligencia y diseño

Colombia

El nuevo Galaxy Z Fold7 de Samsung llega para elevar el estándar de la innovación, pues es un dispositivo que redefine lo que un smartphone puede ser: más delgado, más liviano y más inteligente que nunca, con un modelo que combina portabilidad, productividad y potencia en un formato que convierte cada interacción en una experiencia premium.

En ese sentido, con este lanzamiento, la compañía surcoreana consolida su liderazgo en la categoría de plegables y demuestra que el futuro de la movilidad inteligente ya está aquí. Acá le contamos todas las funcionalidades con las que llega este smartphone.

Diseño sofisticado y portabilidad superior

El nuevo Galaxy Z Fold7 representa la máxima expresión del diseño funcional. Su estructura más delgada y liviana ofrece un equilibrio perfecto entre elegancia y rendimiento, brindando comodidad sin renunciar a la experiencia inmersiva que caracteriza a esta serie.

Su pantalla interior expansiva se despliega como una ventana al futuro: es ideal para trabajar, jugar, crear o disfrutar contenido con una calidad visual sobresaliente. En un solo gesto, el dispositivo pasa de ser un teléfono compacto a convertirse en una mini estación de trabajo o entretenimiento.

Multitarea sin límites: productividad al estilo Galaxy

El Fold7 lleva la multitarea móvil a un nuevo nivel. Su amplia pantalla permite dividir el espacio en múltiples ventanas activas, facilitando trabajar en varios proyectos simultáneamente, como responder correos mientras se revisa un documento, tomar notas durante una videollamada o editar imágenes sin salir de la aplicación principal.

Además, la interfaz optimizada de Samsung aprovecha todo el potencial del formato plegable, transformando la pantalla en un lienzo de productividad adaptable a cada necesidad. Es la herramienta perfecta para quienes buscan eficiencia y dinamismo en movimiento.

Rendimiento diseñado para el futuro

En su interior, el Galaxy Z Fold7 alberga el procesador más potente jamás integrado en un dispositivo Galaxy, garantizando una velocidad y fluidez excepcionales. Su rendimiento optimizado permite ejecutar con facilidad desde tareas de alto consumo energético hasta aplicaciones creativas y juegos exigentes, sin interrupciones ni sobrecalentamiento.

Samsung ha logrado un equilibrio impecable entre potencia, eficiencia y autonomía, haciendo del Fold7 un verdadero motor de rendimiento en formato móvil.

Fotografía profesional en cada pliegue

La experiencia fotográfica del Galaxy Z Fold7 es otro de sus grandes aciertos. Su cámara principal de 200 MP con zoom avanzado captura imágenes de una nitidez extraordinaria, incluso en condiciones de baja luz, gracias a la tecnología Nightography de última generación.

Los creadores de contenido encontrarán en el Fold7 una herramienta completa: la pantalla de gran formato permite editar fotos y videos con precisión profesional, desde la grabación hasta la postproducción, sin necesidad de recurrir a otros dispositivos. Es un estudio creativo que cabe en la palma de la mano.

Galaxy AI y One UI 8: inteligencia que impulsa los días

El Galaxy Z Fold7 incorpora la nueva Galaxy AI, ahora integrada en One UI 8, ofreciendo una experiencia más intuitiva, personal y envolvente. Desde la organización inteligente de tareas hasta la generación de contenido y asistencia en tiempo real, la IA se convierte en un aliado proactivo que anticipa las necesidades del usuario.

La combinación de inteligencia artificial y formato plegable crea una experiencia sin precedentes: una productividad fluida, inmersiva y centrada en el usuario.

El futuro de los smartphones, en sus manos

Con el Galaxy Z Fold7, Samsung no solo reafirma su liderazgo en innovación, sino que también redefine la relación entre tecnología y usuario. Este dispositivo es mucho más que un smartphone: es un símbolo de evolución, una herramienta para quienes piensan distinto y buscan ir más allá.

Este smartphone llega con diseño refinado, cámaras de nivel profesional, rendimiento de vanguardia y una inteligencia artificial que entiende sus necesidades: “El Galaxy Z Fold7 es el futuro plegado en sus manos. Porque el mañana no se espera… se despliega”, como menciona Samsung tras su icónico lanzamiento.