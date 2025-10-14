Investigan a Claro, Tigo, Movistar y WOM por cambios no autorizados de SIM Card que facilita fraudes

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación contra Claro, Tigo, Movistar y WOM al identificar posibles fallas de verificación de la identidad de los usuarios al realizar la reposición de la SIM Card. Es decir, habrían permitido el intercambio no autorizado por el titular de su SIM Card (SIM Swapping), lo cual facilita que los delincuentes hagan fraudes financieros al robar el número.

Esto facilita el SIM Swapping que es una estafa que consiste en suplantar la tarjeta SIM de una persona para obtener acceso a las cuentas personales.

La entidad agregó que esas empresas de telefonía habrían fallado en “realizar controles periódicos que garantizaran la efectividad de los procesos de seguridad, a pesar de haber conocido posibles vulneraciones en la actividad de reposición”.

También habrían errado al no ofrecer respuestas claras y suficientes a los usuarios que presentaron quejas por reposiciones ejecutadas, en las que no se habría autorizado previamente el procedimiento por parte de los titulares.

En caso de que la entidad compruebe que las compañías estaban realizando estas conductas podrán verse expuestas a multas de hasta 15.000 millones de pesos.

La entidad también resaltó que UNODC identificó en 2024 que el SIM Swapping es una de las técnicas para realizar fraudes financieros.

“El informe describe que el Intercambio de SIM “consiste en engañar a un proveedor de telecomunicaciones para que transfiera el número de teléfono de la víctima a una tarjeta SIM, en poder del delincuente. Esto permite a los delincuentes eludir las protecciones de autentificación de dos factores de los proveedores de servicios financieros, para acceder directamente a una cuenta”, señaló el documento citado por la SIC.