Israel identificó a los cuatro rehenes muertos entregados por Hamás

El Ejército israelí confirmó este martes la identidad de los cuatro muertos entregados por Hamás como los rehenes Guy Iluz y Bipin Joshi, así como otros dos cautivos fallecidos cuyos nombres aún no han sido autorizados para su publicación.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las familias de que sus seres queridos han sido devueltos para ser enterrados”, señaló un comunicado castrense, tras finalizar el proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en colaboración con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, de los cuerpos entregados el lunes por Hamás.

Según indicó el Ejército, Guy Iluz resultó herido y fue secuestrado con vida por la organización islamista Hamás tras escapar del festival de música Nova hacia la zona de Tel Gama.

“Guy falleció a causa de sus heridas tras no recibir la atención médica adecuada mientras estuvo cautivo de Hamás. Tenía 26 años al momento de su muerte”, detalló.

Mientras que Bipin Joshi, ciudadano nepalí de 23 años, fue secuestrado por Hamás desde un refugio en el kibutz Alumim. “Se estima que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra”, añadió el comunicado.

El ejercito expresó sus condolencias a las familias y aseguró que continuarán realizando todos los esfuerzos necesarios para lograr el retorno de los rehenes e instó a Hamás a cumplir con su parte del acuerdo y hacer los esfuerzos necesarios para que todos los cuerpos de los rehenes regresen a sus familias “y reciban un entierro digno”.

Por su parte, el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos expresó su apoyo a los allegados de los fallecidos y afirmó que no descansarán hasta que los 24 cuerpos de rehenes fallecidos que quedan en Gaza “sean traídos de regreso a casa”

