Lagos de Torca avanza con obras viales y ambientales que transformarán el norte de Bogotá

Colombia

El proyecto Lagos de Torca sigue afianzándose como una de las iniciativas urbanísticas más ambiciosas de Latinoamérica, evidenciando notables progresos en infraestructura vial, medio ambiente y servicios públicos que modificarán la movilidad y la calidad de vida en el área norte de la ciudad.

En los meses venideros, el Gobierno local recibirá 5,2 kilómetros de nuevas carreteras, resultado de una inversión que excede los $800 mil millones. Estas comprenden la primera fase Avenida Polo Oriental, que enlazará la Autopista Norte con la Avenida Santa Bárbara; la Avenida Santa Bárbara, que se conectará con la futura Avenida Parque Guaymaral; y la Avenida Polo Occidental, que enlazará la Autopista Norte con la extensión de la futura Avenida Boyacá. A estas se unirá la Avenida Guaymaral Occidental, que mejorará la conexión desde la Calle 235 hacia la Avenida Boyacá.

El esquema totaliza 36 kilómetros de nuevas carreteras de doble calzada y 140 kilómetros de ciclorrutas en ambos sentidos, con extensas aceras y paseos bajo el lema de la “ciudad de los 30 minutos”. Los trabajos integran una inversión global de $4,5 billones de pesos en infraestructura general, que junto a los proyectos de vivienda y equipamientos rebasará los $50 billones.

El aspecto ambiental es otro punto clave. De acuerdo con el proyecto, “la zona norte de Bogotá carece de una conexión ecosistémica e hídrica entre los cerros orientales, el humedal Torca-Guaymaral y el río Bogotá”, lo cual urge a recuperar dicha conexión. Para lograrlo, se efectúa la restauración de nueve riachuelos —entre ellas la Tibabita, San Juan, Patiño y Aguas Calientes.—, así como el fortalecimiento del Humedal Torca-Guaymaral, que se ampliará a 90 hectáreas.

Además, el plan incluye la construcción de un parque metropolitano de 170 hectáreas, “1.3 veces más grande que el Simón Bolívar”, con propósito ecológico y deportivo. Adicionalmente, se han plantado 12. 546 de los 110.000 árboles planificados, con el objetivo de mejorar el equilibrio ambiental.

En cuanto a servicios públicos, Lagos de Torca instalará 151 kilómetros de redes principales de acueducto y alcantarillado, aparte de una Estación de Bombeo de Aguas Residuales para asegurar el tratamiento adecuado de aguas en el área.

Con una extensión de 1.803 hectáreas, el proyecto busca establecer un modelo de ciudad integrada, sostenible y justa. Según el comunicado, “vivir en Lagos de Torca es gozar de lo mejor del norte de Bogotá: un entorno diseñado para el bienestar, donde todo lo esencial está cerca”.