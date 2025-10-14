Militares que aseguran tener el poder en Madagascar anularon la constitución

La unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Madagascar que se ha erigido en máximo mando del país ha anunciado la creación de un Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT), en una primera batería de medidas que contemplan también la anulación de la Constitución de 2010 y la suspensión de varias instituciones, entre ellas el Tribunal Constitucional y el Senado.

El coronel Michael Randrianirina, jefe del Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), ha declarado que esta unidad asumirá sus responsabilidades ante la “ausencia” del presidente, Andry Rajoelina, quien dijo el lunes estar en un “lugar seguro” tras denunciar un intento de golpe de Estado militar en plena ola de protestas.

Randrianirina, que el sábado anunció que respaldaba los llamamientos de los manifestantes y la formación de “una nueva fuente de mando militar”, ha intervenido en una jornada marcada por el caos político en la que Rajoelina ha publicado un decreto para disolver la Asamblea Nacional y este órgano legislativo ha respondido aprobando por amplia mayoría el cese del presidente.

En este nuevo escenario, el autoproclamado CDNT se ha comprometido a dirigir el país durante un periodo de transición de hasta dos años, según las medidas recogidas por el periódico malgache ‘Midi Madagasikara’. La actual Asamblea Nacional seguiría en funciones, junto a un Alto Tribunal para la Renovación que se arrogaría las competencias judiciales.

