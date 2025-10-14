Noruega lamentó el cierre “sin justificación” de la Embajada de Venezuela en Oslo. Foto: Tomada del portal web Medier 24.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega lamentó este lunes (13 de octubre) el cierre de la Embajada de Venezuela en Oslo, un gesto diplomático que el país nórdico describió como “sin justificación”.

Según comunicó Cecilie Roang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores noruego, al diario noruego ‘Verdens Gang’, el Gobierno de Noruega había recibido la información de que la embajada venezolana iba a cerrar en un gesto “sin justificación”.

“Es lamentable”, escribió Roang en un e-mail al citado diario noruego.

“Pese a que tenemos opiniones diferentes sobre varios temas, Noruega quiere mantener abierto el diálogo con Venezuela y trabajará para ello”, apuntó la portavoz ministerial.

El Gobierno de Venezuela anunció este lunes el cierre de su embajada en Noruega junto con la de Australia, además de la apertura de nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, una decisión tomada para “fortalecer las alianzas con el sur global” y como parte de una “reasignación estratégica de recursos”.

La decisión del Gobierno chavista se produjo después de que el viernes recibiera María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz, aunque se desconoce si el cierre de la embajada venezolana en Oslo tiene que ver con la entrega a la líder opositora, según recogió la agencia noruega de noticias ‘NTB’.

