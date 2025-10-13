Venezuela dice que aceptará “toda ayuda” internacional para enfrentar “agresión” de EE.UU.

El titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este lunes 13 de octubre, que su país aceptará “toda la ayuda” internacional que haya para enfrentar la que señaló como una “agresión” de Estados Unidos, cuyo despliegue militar en el mar Caribe es denunciado por el chavismo como una “amenaza” que busca propiciar un “cambio de régimen” en la nación suramericana.

“Si nosotros no hemos hecho públicamente el llamado a que los pueblos del mundo puedan organizarse para defender a nuestro país, yo aprovecho y lo hago desde esta instancia, que de cualquier lugar del mundo, aquí está Venezuela que está siendo agredida, y toda la ayuda que nos puedan dar, bienvenida sea. Aquí serán recibidos como hermanos de la vida”, dijo el ministro.

En la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también secretario general de la formación aseguró que “fuerzas militares de esta América” han “enviado mensajes” en los que, dijo, ofrecen su apoyo al país, sin especificar de qué naciones.

“Eso sí hemos recibido nosotros de fuerzas militares de países no necesariamente con Gobiernos cercanos a nosotros, (...) así que se vendrán los pueblos originarios y las fuerzas militares y policiales de otros países a Venezuela para apoyar a esta patria”, afirmó.

El Ejecutivo chavista asegura que también ha “recibido cartas de varios pueblos indígenas” de América que están “dispuestos a guerrear” para defender a Venezuela, por lo que el presidente Nicolás Maduro ordenó este domingo conformar “brigadas milicianas” de estos grupos para que vayan al país a defenderlo “si fuese necesario”.

Cabello reiteró este lunes que la nación “se ha venido preparando para cualquier situación”, y en ese sentido destacó la “movilización parcial por estado” del plan de defensa denominado ‘Independencia 200’, que desde el pasado miércoles se ha activado en las regiones costeras de Carabobo, La Guaira, Aragua, Falcón, Zulia, Anzoátegui y Monagas, así como en Bolívar (sur, fronteriza con Brasil), a fin de continuar con la preparación de civiles, policías y militares.

Este plan, señaló, tiene también como objetivo proteger gasolineras, instalaciones de servicios básicos, unidades de transporte, escuelas y hospitales para “asegurar su funcionamiento en caso de conflicto”.

“Y, por supuesto, la Milicia se despliega con los planes secretos que tiene la Milicia de movilización, de equipamiento, de transporte y de personal”, agregó.

El pasado septiembre, Maduro aseguró que “militares de América Latina y el Caribe” le han manifestado que apoyan la defensa de Venezuela, en un contexto marcado por lo que el mandatario denuncia como una “amenaza militar” por parte de EE.UU., país que defiende su despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana.

