“Es un impulso para toda Venezuela”: María Corina Machado luego de ganar el Nobel de Paz

Este viernes, 10 de octubre, la activista venezolana María Corina Machado fue nombrada como la ganadora del Premio Nobel de Paz, “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, mencionó el comité noruego.

En diálogo con el diario El País, el periódico global, la ganadora del Nobel dijo que este logro se transformará en un impulso fundamental para la comunidad venezolana. Asimismo, aseguró que su país “nunca ha estado tan cerca de la libertad como en este momento”.

Por otra parte, afirmó que la oposición ha entablado diálogos y negociaciones con el “régimen”, si bien este ha incumplido su palabra.

“De modo que estamos en un momento en el que hemos entendido que solo la coordinación de fuerzas internas y externas frente a una estructura criminal es lo que permitirá que Venezuela pueda avanzar en la transición democrática. Y estamos en el umbral de ello”, le dijo a El País.

¿Ha hablado con Donald Trump?

Durante la entrevista realizada por El País, el periódico global, la activista venezolana confesó que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No obstante, no ahondó en cómo fue este diálogo: “Fue una conversación privada y prefiero dejarlo así”.

Sin embargo, aprovecho para dar las gracias al primer mandatario de Estados Unidos.

“Ha asumido con firmeza y de manera correcta cuál es la naturaleza del régimen que enfrentamos. Esto no es una dictadura convencional. Esto es una tiranía que ha derivado en un sistema narcoterrorista. Se trata de desarticular un sistema criminal. Se trata de salvar vidas. Y desde luego, desde nuestra perspectiva, se trata de hacer respetar la soberanía popular”, mencionó

La ganadora del Nobel de Paz también dio su opinión sobre los ataques realizados por Estados Unidos en el mar Caribe.

Según le mencionó al diario El País, la única forma de detener una estructura criminal es cortar sus fuentes de financiamiento.

“Esto es un régimen que se ha financiado del narcotráfico, del contrabando de oro, de armas, de seres humanos, del mercado negro, del petróleo. En el momento en que esos flujos comienzan a cerrarse, las estructuras empiezan a crujir. Eso es lo que está pasando en Venezuela hoy y eso es lo que tenemos que entender”.

¿Es posible una operación militar de Estados Unidos en Venezuela?

Finalmente, Machado no dio una opinión sobre una posible operación militar de EE. UU. en su país y aseguró que ellos están “defendiendo la soberanía y la libertad de Venezuela y hemos tenido miles y miles y miles de vidas humanas perdidas en ello. Y este reconocimiento de hoy es un reconocimiento a cada uno de ellos, a los presos políticos, a sus familias, a los defensores de los derechos humanos, a los venezolanos que están por el mundo”