Tribunal ad portas de emitir decisión de segunda instancia en el proceso contra el expresidente Uribe
De acuerdo con el comunicado emitido por el tribunal, la decisión se comunicará “en forma oportuna”.
El Tribunal Superior de Bogotá está ad portas de emitir su decisión sobre la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso de los falsos testigos. El alto tribunal informó que la lectura se dará a conocer oportunamente a las partes intervinientes.
Noticia en desarrollo...