Capturan en Antioquia a uno de los diez delincuentes más buscados de Venezuela

Adrián José Rodríguez, más conocido como “Adriancito” fue capturado en las últimas horas en el municipio de La Ceja, oriente de Antioquia. El hombre es señalado de ser uno de los principales jefes del Tren de Aragua y pertenece a la lista de los diez más buscados en Venezuela.

En el operativo, que permitió la captura de “Adriancito” participaron el Gaula, la DEA y el grupo US Marshals. Las investigaciones permitieron establecer que Rodríguez, que tenía circular roja de la Interpol, se hacía pasar por comerciante de vehículos.

En el historial criminal de este presunto integrante del Tren de Aragua, hay delitos como secuestro, homicidio, extorsión y hurto en Venezuela. En Colombia tenía antecedentes por porte ilegal de armas en Cundinamarca.

El Tren de Aragua en el Valle de Aburrá

Esta captura ocurre seis días después del operativo en el que murió Ender Alexis Rojas Montán, presunto integrante del Tren de Aragua en Chile. El hombre de 31 años y nacionalidad venezolana, se lanzó por el balcón de un edificio en Sabaneta, Antioquia, cuando agentes de la policía intentaban capturarlo.