Comité Intergremial del Valle advierte afectaciones por bloqueo en vía al mar

Los manifestantes piden un espacio con el Gobierno Nacional para visibilizar la crisis humanitaria que enfrentan.

Buenaventura

El director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, Juan Manuel San Clemente, expresó su preocupación por el bloqueo en la vía Buga–Buenaventura por parte de comunidades indígenas.

Señaló que, si bien respeta el derecho a la protesta, esta debe ejercerse sin afectar derechos fundamentales.

“La protesta debe ejercerse sin afectar los derechos a la libre movilidad, al acceso a los servicios de salud, a asistir a las aulas educativas y asistir al trabajo. Estos cierres reiterados, más de 2000 desde 2023, según con Colfecar, generan pérdidas, desempleo y deterioran la competitividad del país afectándose al final a la misma comunidad”, indicó Sanclemente.

El dirigente gremial hizo un llamado al diálogo entre el Gobierno Nacional y las comunidades para atender sus demandas.

Cabe recordar que los manifestantes piden precisamente un espacio con el Ejecutivo para visibilizar la crisis humanitaria que enfrentan y exigir el cumplimiento de acuerdos pactados en el pasado.