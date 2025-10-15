Corte Constitucional ordena suspender operación de oleoducto Trasandino por afectaciones a pueblo Awá

La Corte Constitucional en sede de tutela, ordenó medidas de protección para el pueblo Awá ante las graves vulneraciones que les ha venido generando el derrame de petróleo producto de los atentados que padece recurrentemente el oleoducto.

Sin duda la decisión más sensible y estricta, es que la Sala ordenó suspender la operación del oleoducto Trasandino hasta que se aseguren “medidas de protección y mitigación de riesgos frente a derrames de petróleo”.

En criterio de la Corte Constitucional “el daño a la infraestructura ha ocasionado el vertimiento de crudo a cuerpos de agua y al ecosistema, lo que produjo una primera afectación: la vulneración del derecho de acceso al agua potable del pueblo Awá y la transgresión a la integridad de su territorio”.

Esta situación además ha comprometido la salud, la soberanía, acceso a vida digna, así como a la alimentación. Para los magistrados resulta igualmente grave la ausencia de un licenciamiento ambiental y un instrumento de manejo ambiental que permitiera evidenciar la afectación que genera la presencia del oleoducto en su territorio.

“Particularmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, el Consejo Nacional de Riesgos y el Ministerio de Defensa Nacional incumplieron con sus deberes de prevenir, mitigar, restaurar y sancionar las acciones que ocasionaron los derrames de petróleo en el territorio Awá” señaló el alto tribunal.

Adicionalmente, se ordenó que se asegure el acceso al agua potable, crear una instancia de diálogo para diagnosticar la contaminación del territorio así como adelantar actividades de recuperación del ecosistema.

Asimismo, ordenó que “se adopten medidas efectivas de prevención, mitigación, restauración y compensación acordes al contexto en el que opera el oleoducto trasandino”.

