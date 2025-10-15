Delincuentes usan imagen de suboficial de la Armada para estafar a mujeres

Un suboficial de la Armada es víctima de estafadores y extorsionistas que usan su imagen en redes sociales para engañar a mujeres.

Los delincuentes abrieron tres perfiles falsos de Facebook bajo el nombre de Juan Esteban Suárez o Juan Estiben Suárez, en las que usan fotos del suboficial de la armada para engañar a usuarias de la red social.

Según la investigación, los estafadores contactan mujeres, se ganan su confianza y las enamoran. Luego les dicen que les van a enviar una encomienda con regalos, momento en el que aparece un falso funcionario de una empresa de envíos, quien les exige el pago de una suma de dinero, asegurando que la encomienda no trae el flete pagado.

Es así como, usando la imagen del uniformado, han estafado a varias víctimas.

El suboficial se enteró de esta situación y está adelantando la denuncia penal ante las autoridades competentes.