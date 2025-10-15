Desfile Victoria’s Secret Fashion Show EN VIVO🔴: Siga EN DIRECTO la transmisión desde Colombia

Alessandra Ambrosio en el backstage del Victoria's Secret Fashion Show en Nueva York. (TheStewartofNY / FilmMagic / Getty Images) / TheStewartofNY

Este 15 de octubre, regresa el evento Victoria’s Secret Fashion Show desde Nueva York tras su relanzamiento el año pasado luego de haber estado suspendida entre 2019 y 2024.

En esta oportunidad, la pasarela más reconocida de la lencería a nivel mundial trae desfiles de modelos reconocidas y presentaciones musicales a cargo de Missy Elliott, Karol G, Madison Beer y la agrupación TWICE.

Es importante destacar que la modelo Valentina Castro será la primera colombiana en desfilar para la prestigiosa marca Victoria’s Secret en su tradicional Fashion Show.

Por ahora, no se ha confirmado la presencia de la modelo y exreina Daniela Álvarez, a pesar de que se espera que luzca alguna de las piezas de la compañía.

No se pierda el minuto a minuto del desfile en esta transmisión:

Escuche W Radio en vivo: