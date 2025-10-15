Investigan feminicidio de lideresa comunal en San Bernardo del Viento, Córdoba

Las autoridades en Córdoba investigan un caso de feminicidio registrado en zona rural del municipio de San Bernardo del Viento.

El violento hecho cobró la vida de Edilsa Licona Mercado, una reconocida lideresa comunal de la zona. Según narraron los testigos, la mujer se dirigía al baño de un establecimiento de la vereda Sicará Limón, cuando un hombre, sin mediar palabra, la atacó utilizando un machete.

Tras lo sucedido el sujeto emprendió la huida, dejando a su paso un aire de desconcierto y asombro entre la población.

Horas más tarde, un macabro hallazgo volvió a irrumpir en la poca tranquilidad que había recuperado esta zona tras lo sucedió. Habitantes del sector San Miguel, en el corregimiento Las Garitas, jurisdicción de la misma municipalidad, alertaron sobre un cuerpo dentro de un costal abandonado en la vía que conduce hacia Lorica.

El cadáver estaba acompañado de un cartel que rezaba la frase “por mata mujer”, lo que avivó las especulaciones y motivó a los residentes de esta sección del departamento a realizar sus propias versiones.

Sobre lo ocurrido, la principal hipótesis sugiere que el victimario de Edilsa Licona corresponde, presuntamente, a su expareja, con quien había terminado su relación sentimental hace más de 20 años.

De momento, las autoridades no han revelado más información ni han confirmado relación entre el suceso ocurrido la noche del pasado 13 de octubre, y el hallazgo del cuerpo, puesto que aún se adelantan las labores de investigación correspondientes. Sin embargo, de manera extraoficial se ha conocido que el occiso correspondería a Víctor Pájaro, el hombre señalado de ser el responsable del asesinato de la lideresa social.

Por su parte, la comunidad pide a las autoridades celeridad en las investigaciones, petición a la que se unió el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, quien manifestó su rechazo ante lo ocurrido.

“La violencia jamás tendrá cabida en nuestra sociedad. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que esclarezcan los hechos y se haga justicia”, precisó el mandatario departamental.