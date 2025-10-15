Israel recibió los cuerpos de dos rehenes más, cuya identidad debe validar

El Ejército israelí confirmó la noche de este miércoles 15 de octubre, haber recibido los restos mortales de dos rehenes más, cuya identidad será verificada en el Instituto Nacional de Medicina Forense.

“Dos ataúdes de rehenes fallecidos (...) cruzaron hace poco la frontera hacia el Estado de Israel y se dirigen al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos de identificación”, detalló un comunicado castrense.

Si se confirma que los restos se corresponden con algunos de los 21 cuerpos que continuaban en Gaza, Hamás habrá entregado hasta el momento nueve cadáveres de cautivos; todos los que asegura que ha sido capaz de preservar tras dos años de ofensiva bélica y una destrucción generalizada del enclave palestino.

Antes de estos dos cuerpos, Hamás había entregado a Israel ocho cadáveres. Pero uno de ellos fue identificado en Israel no como un cautivo, sino como un residente gazatí, de quien Hamás sospechaba que trabajaba con el Ejército israelí.

Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ya habían advertido de que la entrega de todos los cadáveres “podría llevar mucho más tiempo” del esperado ya que “pueden estar bajo los escombros considerando la intensidad del conflicto”.

El Ministerio de Salud gazatí estima que además de los más de 67.800 muertos contabilizados, unas 10.000 personas más pueden encontrarse bajo las toneladas de escombros de los edificios de la franja.

