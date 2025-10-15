Juzgado de Santa Marta rechaza tutela en contra de la Asamblea del Magdalena/ Asamblea del Magdalena

Santa Marta

El Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Santa Marta D.T.C.H. se abstuvo de admitir una acción de tutela en contra de la Asamblea del Magdalena donde se pretendía buscar el amparo para posesionar a Cesar Pacheco Aaron como diputado luego de la salida de Alberto Gutiérrez.

Según el documento entregado por el Juzgado, este no cuenta con la firma del accionante ni con una identificación clara de la entidad o persona accionada, lo que impidió su trámite normal. Asimismo, no se anexa poder judicial ni se explicó si el accionante actuaba como agente oficioso o tercero interesado.

Finalmente, se concede un plazo de tres días para que pueda ser subsanada esta irregularidad, ya que, de no hacerse, la acción de tutela podría ser rechazada.

Vea el documento: