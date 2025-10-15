Agencia Nacional de Tierras abrió una oficina en el municipio de El Cocuy, Boyacá

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, fue el encargado de inaugurar la nueva oficina de la ANT en El Cocuy, Boyacá / Foto: Prensa ANT.

El Cocuy

En cumplimiento de los compromisos realizados el pasado 7 de agosto en Ventaquemada, Boyacá, con la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano, la Agencia Nacional de Tierras abrió una oficina en el municipio de El Cocuy, la cual estará ubicada en la Biblioteca Municipal.

Esta oficina tiene como objetivo que los habitantes de las provincias de Norte y Gutiérrez de Boyacá puedan adelantar sus procesos de formalización de tierras.

“Estuvimos en los compromisos que adquirimos con la Federación de Campesinos Parameros del Nororiente Colombiano en cumplimiento de las mesas de trabajo, una sesión muy importante, con la presencia de nuestro el ingeniero Felipe Harman tuvimos la posibilidad de hacer la apertura de la oficina municipal de tierras que tendrá la Agencia Nacional de Tierras en el municipio del Cocuy con el compromiso de atender los requerimientos y necesidades de las comunidades campesinas asentadas en este territorio”, aseguró Leonardo Plazas Vergel, coordinador en Boyacá de la Agencia Nacional de Tierras.

Pero esta no será la única oficina que abrirá la Agencia Nacional de Tierras en Boyacá, ya que de acuerdo con los compromisos del pasado 7 de agosto se tendrá otra en el municipio de La Ubita.

“Estos son derechos que bajo este Gobierno hemos cumplido en el marco de esos acuerdos que se adquirieron en el paro que se adelantó hace aproximadamente dos meses en Ventaquemada y uno de ellos era instalar la primera oficina municipal de tierras en la provincia de Gutiérrez y otra que próximamente será abierta en el municipio de La Ubita, dentro de los compromisos que se tiene”, afirmó Plazas.

Durante la apertura de esta oficina, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, anunció hallazgos trascendentales que marcan un punto de inicio en el acceso a la tierra para muchas familias campesinas.

“Logramos identificar alrededor de cinco títulos que tienen unos polígonos cerrados que nos permiten ubicarlos espacialmente en el territorio. También hemos logrado encontrar documentos bastante antiguos que permite tener una noción de que en ese territorio en algún momento hubo un título colonial que le permitió a los habitantes de estos territorios asentarse y tener derecho en las tierras que hoy se encuentran ocupadas por estas comunidades campesinas”, agregó el coordinador de la Agencia en el departamento.

Además de los títulos coloniales, la Agencia Nacional de Tierras también logró la identificación de 18 parcialidades indígenas que permitirán avanzar en la formalización de la propiedad rural.