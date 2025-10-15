La Junta Directiva de Ecopetrol aceptó la renuncia de Mónica de Greiff

A través de un comunicado, Ecopetrol anunció que aceptó la carta de renuncia de Mónica de Greiff como miembro independiente de la Junta Directiva y que la misma se hará efectiva desde este 15 de octubre.

“Ecopetrol dará aviso de la renuncia de la doctora De Greiff Lindo al accionista mayoritario e iniciará los trámites necesarios”, señala el comunicado.

Por otra parte, Ecopetrol anunció que el cargo de presidenta de la Junta Directiva de la compañía será asumido por Ángela María Robledo, quien se desempeñaba como vicepresidenta, “tal como lo prevé el reglamento de la Junta Directiva vigente”.

La salida de Mónica de Greiff se da en momentos de controversia donde la compañía estudia temas esenciales para el futuro de Ecopetrol como la adquisición de la empresa venezolana Monómeros y de importación de gas desde Venezuela para el abastecimiento interno de los próximos años.

