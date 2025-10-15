Más maquinaria y tractores: así fortalece Norte de Santander su campo en el territorio

Colombia

El campo colombiano se sigue fortaleciendo desde el departamento de Norte de Santander. La administración departamental encabezada por William Villamizar realizó la entrega de maquinaria y tractores para modernizar el sector, fortalecer la producción agrícola y pecuaria, y garantizar la seguridad alimentaria en la región.

Con esta inversión, 39 mil unidades productivas de 27 municipios serán beneficiadas directamente.

¿De qué consta el paquete entregado?

El paquete entregado consta de cinco tractores con accesorios de uso comunitario, destinados a asociaciones productoras, muchas de ellas conformadas por víctimas del conflicto armado.

Adicionalmente, se distribuyeron kits productivos para ganadería de doble propósito, agricultura y piscicultura, que incluyen cantinas para leche, picapastos, tanques de almacenamiento e incubadoras de alevinos, entre otros equipos esenciales.

“Hoy nos concentramos en nuestros campesinos, dándoles herramientas que les permitan mejorar su producción. Nos alegra que la tecnología llegue al campo, motivando a los jóvenes a seguir labrando la tierra y construyendo un Norte Territorio de Paz”, expresó el gobernador William Villamizar.

El alcalde de Santiago, Dannys Ramírez, en representación de los mandatarios locales, agradeció la inversión.

“Hoy se hace historia, porque esta maquinaria representa más oportunidades para nuestros campesinos y un beneficio directo para más de mil familias”, concluyó.