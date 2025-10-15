Pilas con los videos virales que prometen declararse en insolvencia para no pagar deudas

Hay alerta en los bancos del país por los mecanismos de insolvencia, que se utilizan para darle una oportunidad a quienes enfrentan un problema financiero.

Resulta que en redes sociales se están viralizando videos que prometen a las personas declararse en insolvencia para dejar de pagar las millonarias deudas.

“Cómo así que una persona debía más de 270 millones de pesos y pagó solo cuatro. Sí, es real y fue completamente legal. Este caso lo llevé hace poco. Mi cliente tenía varias deudas, entre tarjetas de crédito, préstamos bancarios y hasta una deuda con persona natural, que sumaban en total más de 270 millones de pesos con intereses. Sus ingresos eran solamente 3’200.000, ni con toda la voluntad del mundo iba a poder pagar eso. Lo que hicimos fue acogerlo a un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, que es un mecanismo legal para las personas que no pueden cumplir con sus obligaciones y que necesitan reestructurar o incluso liquidar sus deudas”, este es un fragmento de uno de los videos.

Los bancos por eso aseguran que se está abusando de esta herramienta, que incluso promocionan firmas de abogados, muchos manipulando la norma.

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, se pronunció sobre este tema en su columna en La República y aclaró que esta herramienta no borra las deudas, no exonera del cumplimiento y hay otros caminos como la refinanciación o renegociación.

“El país debe proteger la integridad del régimen de insolvencia, porque es un instrumento valioso cuando se usa correctamente. Pero también debe alertar sobre las falsas promesas y fortalecer la supervisión de quienes promueven servicios que bordean el fraude. En tiempos de sobreendeudamiento y desinformación, la regla sigue siendo simple, pero poderosa: ¡pagar sí paga!”, remató el líder gremial en su columna.

