Reforma a la salud: Asociación Pacientes de Alto Costo denuncian que no los dejaron hablar en debate

En diálogo con W Sin Carreta, Néstor Álvarez, vocero de la Asociación de Pacientes con Enfermedades de Alto Costo, denunció que, en medio de la discusión de la reforma a la salud en el Congreso de la República, fueron callados cuando intentaban exponer sus puntos de vista.

Según Álvarez, el deber de la organización que él representa es siempre estar presente en los debates: “Dentro de la Ley Quinta, es normal que se declare una sesión informal para dar la palabra a las personas que no son senadores”.

Así, de acuerdo con el relato del vocero, el senador Fabián Díaz, del Partido Verde, no les permitió hablar: “Fue muy enfático en decir que los pacientes ya habíamos hablado suficiente, que no se nos debería seguir escuchando más y que ese ya era un espacio para deliberar”.

En respuesta, agregó Álvarez, a la salida de la sesión le expresaron al congresista que no era verdad que hubieran sido escuchados durante la sesión.

“Él no había estado en todas las audiencias públicas y no es verdad que todos los senadores estén en las audiencias públicas. Ese era es un momento donde estaban todos y en el cual nos pueden escuchar. Quedamos con un sabor muy amargo de que el Partido Verde, en voz de este senador, se haya opuesto de forma tan rotunda a que nos dejaran hablar”, advirtió.

También aseguró que, después de que el senador del Partido Verde propuso abandonar el recinto, este dijo que “era una estrategia para dilatar la votación y que se oponían”.

