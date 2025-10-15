Registraduría confirmó que no reimprimirá tarjetón de la consulta del Pacto Histórico

La Registraduría Nacional confirmó este 15 de octubre, a través de un comunicado y una carta enviada al Pacto Histórico, que no será posible modificar ni reimprimir los tarjetones para su consulta presidencial, programada para el próximo 26 de octubre.

De hecho, la Registraduría señaló que el periodo para hacer modificaciones finalizó el pasado 3 de octubre, fecha en la que se “socializó y remitió a las agrupaciones políticas las tarjetas definitivas” y el organismo electoral “no recibió objeción alguna” por parte de los partidos que integran el Pacto Histórico.

Y es que, es de recordar, que los precandidatos del Pacto Histórico han pedido que se reimpriman las tarjetas por la formulación de la pregunta; según dicen, se entiende que los resultados de la consulta son definitivos y que se trata de una consulta interpartidista, más no interna.

Ahora, según la Registraduría, el 100% del material electoral ya se encuentra impreso y “en proceso de alistamiento y distribución nacional”. Por eso, aseguraron que por “razones materiales, presupuestales y de calendario no es posible modificar o reimprimir las tarjetas, ya que los plazos establecidos en la Resolución 7958 del 8 de julio de 2025 y los cortos tiempos para el despliegue de los kits electorales lo imposibilitan”.

De otro lado, luego de que Daniel Quintero pidiera que no se contabilizaran sus votos, aseguraron desde la Registraduría que los jurados de votación computarán todos los votos en las actas de escrutinio y que esos resultados serán entregados a los partidos “para que adopten sus decisiones”.

Igualmente, respondieron a los señalamientos del Pacto Histórico sobre la supuesta falta de garantías en la consulta, y dijeron que su papel se limita a la “organización y dirección del proceso electoral” y que han actuado “conforme a los lineamientos establecidos y en estricto cumplimiento de la normatividad vigente”.

