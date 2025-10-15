Santa Marta ajusta preparativos como sede de la IV Cumbre CELAC-UE

El próximo 9 y 10 de noviembre la ciudad será epicentro de un evento que reunirá a más de 33 jefes de Estado y Gobierno de América Latina y la Unión Europea. Se trata de la IV Cumbre CELAC-UE, un evento de talla internacional que servirá de encuentro para que las naciones avancen en agendas compartidas de cooperación, desarrollo y sostenibilidad.

Adicionalmente, representantes empresariales y de sociedad civil, llegarán a Santa Marta en el marco de este evento para adelantar, de forma paralela, espacios de diálogo que tendrán incidencia en el panorama internacional.

Durante el encuentro, las secretarías de Gobierno, Infraestructura, Desarrollo Económico y Competitividad; Movilidad, Salud, Cultura y la de Planeación, junto con la OGRICC, la EDUS y el Indetur, conformaron una mesa de trabajo conjunta con los representantes de dichas delegaciones para afinar los detalles logísticos y operativos de su visita.

Asimismo, en un trabajo articulado con el Gobierno nacional, el Ministerio de Defensa, la Cancillería, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se determinaron los detalles de seguridad que garantizarán el pleno desarrollo de la Cumbre CELAC-UE.