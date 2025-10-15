Santa Marta alcanzó una ocupación del 79,4 % durante la Semana de Receso Escolar

Durante la Semana de Receso Escolar Cotelco Magdalena informó que el promedio de ocupación fue del 69,03 % entre el viernes 3 y el lunes 13 de octubre. Durante el puente festivo, comprendido entre el viernes 10 y el lunes 13, la ocupación se elevó hasta un 79,4%, lo que consolida a la ciudad como uno de los lugares preferidos por los colombianos para disfrutar del turismo de sol, playa y naturaleza.

Le puede interesar:

Más de 600 uniformados garantizaron la seguridad durante la semana de receso en Santa Marta

De acuerdo con las estimaciones del gremio, más de 128.000 visitantes arribaron a la ciudad por vía aérea y terrestre, “el turismo de sol y playa sigue siendo el principal motivo de visita, pero cada vez más viajeros buscan experiencias de naturaleza y sostenibilidad”, dijo Omar García presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena.

Los visitantes procedieron principalmente de Bogotá, Barranquilla, los Santanderes, Antioquia, Cali y el Cesar.