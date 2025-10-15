Un joven de 17 años fue secuestrado mientras jugaba un partido de futbol en el Catatumbo

Catatumbo

Se trata de Andrés Felipe Cuadros Rincón, un joven de 17 años secuestrado en la vereda M24, zona rural del municipio de Tibú. Su mamá Eliana Carolina Rincón, aseguró que el ELN sería los responsables del rapto del menor, quien se encontraba jugando un partido de futbol.

“Nosotros nos encontrábamos en la M24 cuando sucedieron los hechos. Yo estaba con mi hijo porque él estaba jugando un campeonato en esa vereda”, dijo la mamá.

Más información Fue secuestrado el hijo del gerente del hospital de Ocaña, Norte de Santander

Aseguró que “el partido se acabó y sobre las 3:30 de la tarde llegaron unos hombres armados del ELN a llevárselo y yo me metí para ver qué era lo que pasaba, por qué se lo iban a llevar y me dijeron que no le iba a pasar nada, que ahora lo traían y no he vuelto a saber nada de él”.

El joven es estudiante del Colegio Francisco José de Caldas de Tibú.