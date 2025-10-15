Fue secuestrado el hijo del gerente del hospital de Ocaña, Norte de Santander
El hecho se presentó en vías del sur del departamento del Cesar.
Organizaciones sociales están alertando de un nuevo secuestro ocurrido en zona limítrofe entre los departamentos de Norte de Santander y el sur del Cesar.
Lea también: Vehículo de la campaña política de Abelardo de la Espriella fue incinerado en Norte de Santander
Se trata de Sergio Andrés Tamayo, hijo del actual gerente del hospital Emiro Quintero Cañizares del municipio de Ocaña, Elmer Tamayo.
El hecho se presentó cuando Sergio Andrés se movilizaba por una vía, en jurisdicción al corregimiento de Morrison, del municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar, muy cerca a la finca La Pola.
- Más información: Usuarios de la Nueva EPS en Ocaña podrían quedarse sin atención médica
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
De momento se desconocen los autores materiales de este nuevo caso de secuestro, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de Sergio Andrés.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles