Fue secuestrado el hijo del gerente del hospital de Ocaña, Norte de Santander

Organizaciones sociales están alertando de un nuevo secuestro ocurrido en zona limítrofe entre los departamentos de Norte de Santander y el sur del Cesar.

Se trata de Sergio Andrés Tamayo, hijo del actual gerente del hospital Emiro Quintero Cañizares del municipio de Ocaña, Elmer Tamayo.

El hecho se presentó cuando Sergio Andrés se movilizaba por una vía, en jurisdicción al corregimiento de Morrison, del municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar, muy cerca a la finca La Pola.

De momento se desconocen los autores materiales de este nuevo caso de secuestro, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de Sergio Andrés.

