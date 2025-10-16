Bloqueada la Troncal de Oriente en el Magdalena ante inconformidad de transportadores por fotomultas

Un grupo de transportadores de los municipios de la Zona Bananera, Fundación y Santa Marta, bloquean la carretera Troncal de Oriente, ante la inconformidad por la instalación de cámaras de fotomultas, situación que altera el paso vehicular en este importante corredor vial.

Según los afectados están cansados de esta situación por lo que decidieron tomarse la vía de manera pacífica hasta tanto les den soluciones a esta irregularidad, pues manifiestan que reciben hasta seis comparendos por día.

“Este año he pagado mas de 10 fotomultas y en una semana me salieron 7 fotomultas. Otro compañero más de 19. En estos momentos somos más de 40 transportadores acá en la vía con el problema de la fotomultas, acá la situación es que las motos tapan las placas y pasan rápido”, precisó uno de los transportadores afectados.

Entre tanto, desde el Instituto Municipal de Tránsito del municipio de Aracataca, manifestaron estar dispuestos al diálogo con los transportadores para analizar la situación de cada uno de ellos, “desde ayer estuvimos garantizando el acceso a la información y conocer cómo se llevan los procesos con los equipos de foto detección. En este momento nos reportan que hay un bloqueo en el puente del río Tucurinca por inconformidad con las autoridades de tránsito por lo que estamos prestos a escucharlos” dijo Jhean Paúll De La Hoz Rodríguez director Instituto Municipal de Tránsito de Aracataca.

El bloqueo ha generado congestión vehicular y largas filas de automóviles, afectando a cientos de viajeros que transitan por la Troncal de Oriente, una de las vías más importantes que conecta la Costa Caribe colombiana.