Capturaron en Santuario, Risaralda, a alias ‘Tío’ y alias ‘Lechuza’, miembros del Clan del Golfo

Los operativos por parte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional continúan al occidente de Risaralda donde diferentes organizaciones delincuenciales han aumentado la criminalidad en varios municipios.

Esta vez, mediante diligencia de allanamiento y registro en el municipio de Santuario capturaron a dos hombres reconocidos actores criminales conocidos con los alias de ‘Lechuza’ y ‘El Tío’ los que, según las investigaciones, ejercían control sobre la venta y distribución de estupefacientes en zona rural de Santuario y La Celia, generando temor entre la comunidad al manifestar presuntamente pertenecer al Clan del Golfo.

El teniente coronel Miguel Ángel Herrera Villamil, subcomandante del departamento de Policía de Risaralda, manifestó que estos hombres ya tenían antecedentes.

“Alias Lechuza es investigado por amenazas contra funcionarios públicos, entre ellos el conductor de la Alcaldía de Santuario, ya la juez municipal durante el desarrollo de una audiencia pública. Este individuo contaba con condena bajo detención domiciliaria y antecedentes por varios delitos."

Alias “Lechuza” presenta antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y fuga de presos.

Alias “El Tío” sería su presunto colaborador en la distribución de sustancias estupefacientes y el resguardo de armas de fuego empleadas para ejercer control territorial en la zona rural.

Según el mayor Pedro Manuel Loza Blanco, comandante encargado del Batallón San Mateo, Alias Lechuza se autodenominaba cabecilla del Clan del Golfo en el área con el fin de controlar un expendio de drogas y amedrentar a la comunidad.

“El allanamiento tuvo lugar en la vereda Peñablanca, donde las tropas y los uniformados tras labores de inteligencia ubicaron la vivienda usada como centro de acopio y distribución de estupefacientes para Santuario y la Celia.”

A los detenidos se les incautó: